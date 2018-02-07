Из-за чипирования в Казахстане могут подорожать шубы

Проект был внедрен два месяца назад, чтобы защитить потребителей от подделок а рынок от контрабанды.

В Казахстане могут подорожать шубы, этому может поспособствовать присваивание контрольно-идентификационного знака каждому изделию. Проще говоря, чипирование шубы, пишет Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Проект был внедрен два месяца назад, чтобы защитить потребителей от подделок а рынок от контрабанды.

Предприниматель Алексей Трумкин на примере контрольно-идентификационного знака соседней страны показывает как через специальное приложение можно узнать всю информацию об определенном меховом изделии.

Вид меха, страна, производитель, бренд, продавец, крашеный мех, то есть это все параметры шубы. Маркировку шуб уже год практикуют в России. Они помогают покупателю безошибочно приобрести натуральное качественное изделие.

«Клиент захочет купить и может проверить свою шубу. Точнее, что за шуба производитель, марка, норка это или бобер. Это из рынков уйдут очень много подделок. Люди будут больше верить, КИЗы очень удобные на самом деле будут навесные. Чипы будут стоить примерно 400 тенге, поэтому не повлияет на цену», - сказал предприниматель Алексей Трумкин.

Опыт соседей в Казахстане внедрили в конце прошлого года, но пока не все предприниматели торопятся присваивать КИЗ меховым изделиям.

Те кто торгует на рынках уверены, что нововведение станет толчком для повышения цен на шубы. Открыто говорить об этом торговцы «барахолки» не пожелали, поэтому мы поговорили с некоторыми под видом обычных покупателей.

Проект запущен в конце ноября прошлого года. Присвоить КИЗ каждой шубе обойдется продавцу в 400-500 тенге. До марта у предпринимателей есть еще время чтобы прочипировать остатки изделий.

«В рамках данного проекта мы никого еще не привлекали к административной ответственности и даем время, чтобы они нам дали сведения по остаткам, сколько шуб у них еще осталось не реализованных. Данная работа ведется, некоторые предприниматели, которые работают в открытую, а те. у кого есть сомнения в легальности своей продукции, они пока такие сведения не предоставляют», - отметил руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г. Алматы Зангар Шындали.

Несмотря на противоречивые мнения, фискалы уверены, что стоимость контрольно-идентификационного знака не отразится на цене шуб.

Фото: BNews.kz