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Военным на Мальдивах приказано вернуться в столицу Мале

7 февраля 2018, 08:32

Было также ограничено действие ряда конституционных прав и свобод.

На Мальдивах введен режим чрезвычайного положения. Указ об этом подписал президент страны Абдулла Ямин, передает Euronews.

Это произошло после того, как стало известно решение Верховного суда об освобождении ряда политических лидеров оппозиции.

Стала циркулировать и информации о возможном импичменте Ямину. ЧП введено на 15 дней, начиная с вечера понедельника. Тем же указом приостановлено действие 20 конституционных прав и свобод, включая неприкосновенность частной жизни. Отменены также (как сообщается, временно) действие юридических актов, определяющих полномочия Верховного суда.

Военное руководство приказало дислоцированным на островах армейским подразделениям вернуться в столицу страны Мале.

Фото: © REUTERS / Stringer


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