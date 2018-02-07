Павлодарские и новосибирские художники посвятят детский вернисаж «Рухани жаңғыру»

Всего в выставочном зале разместят более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

В павлодарском областном художественном музее состоится открытая выставка детского творчества в рамках II Международного фестиваля искусств «Родник» с участием новосибирских художников, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Вернисаж, организованный музеем и кафедрой дизайна Инновационного Евразийского университета в рамках проекта «Казахстанская культура в современном мире» программы «Рухани жаңғыру», состоится завтра, 7 февраля в 16:00. Участники проведут мастер-класс для юных художников «Акварельный портрет».

Всего в выставочном зале разместят более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Их можно будет посмотреть до конца февраля.

- Особенностью выставки является ее направленность на изучение процессов развития искусства в современном мире. Ведь ценность произведения искусства, отчасти, зависит от его новизны и смелости. Участники выставки предлагают, как новаторство в творчестве, так и базовые приемы создания произведений. Демонстрация инноваций в использовании материалов, выразительных средств, приемов в разных видах искусства является основным компонентом, характеризующим содержание самовыражения участников, - сообщили в музее.

Фото; Маргарита Чудакова