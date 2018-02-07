7 февраля в нескольких регионах Казахстана ожидается снег и усиление ветра

7 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке и юго-востоке республики местами ожидается снег, низовая метель, усиление ветра. На остальной территории Казахстана погода без осадков, местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра в районе Жаланашколя до 18-23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Мангистауской области местами туман.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматы днем ясно, - 7.

В Астане днем преимущественно облачно, - 14.

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Фото: t-l.ru