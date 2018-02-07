Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проект Закона РК «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» и проект Закона РК «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий».

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