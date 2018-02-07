Актер Джим Керри удалился из Facebook из-за «российского вмешательства»

Известный актер Джим Керри («Брюс всемогущий», «Маска» и др.) решил удалить свою страницу в Facebook, передает РБК.

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу [в соцсети], потому что Facebook заработала на вмешательстве России в наши выборы, и они до сих пор не сделали достаточно для того, чтобы остановить этот процесс. Я призываю всех инвесторов, которые беспокоятся о будущем, сделать то же», — написал Керри в Twitter. Он предложил использовать для этой акции хэштег #unfriendfacebook.

В сентябре прошлого года Facebook сообщила о целенаправленном размещении политической рекламы из России в соцсети. Рекламные сообщения обошлись заказчикам в $100 тыс. и имели «разобщающий характер», утверждала Facebook. По данным компании, с июня 2015 года по август 2017 года было размещено 80 тыс. постов в 120 сообществах, связанных, по мнению Facebook, с Россией. Подобные рекламные объявления могли увидеть более 126 млн человек.

Компания впоследствии передала информацию о рекламе комиссии конгресса США, которая расследует вмешательство России в выборы президента Штатов. Позднее свою информацию, связанную с вмешательством России, законодателям передали Twitter и Google.

В декабре 2017 года Facebook запустила инструмент, который позволяет пользователям проверить, видели ли они указанные политические ролики: «Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью учетных записей в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?». Речь идет об агентстве, которое связывают с петербургской «фабрикой троллей» Евгения Пригожина.

Журнал РБК проводил расследование, в котором выяснил, что «фабрика троллей» создала 118 сообществ в Facebook, Instagram и Twitter, на которые были подписаны 6 млн человек.

Автор: Павел Казарновский

Фото: Jin Yu / Xinhua / Zuma / Global Look Press