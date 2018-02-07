Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за пособничество ИГ

Окружной судья Марго Броди в Бруклине приговорила 22-летнего жителя Нью-Йорка Омара Салеха к 18 годам тюрьмы за пособничество «Исламскому государству»* и нападении на сотрудника правоохранительных органов США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Салех и его сообщник, старшеклассник Имран Раббани, были задержаны в июне 2015 года. Они направлялись в мечеть, когда за ними была организована погоня. Впоследствии Салех признался, что знал, что полиция преследует его из-за поддержи ИГ.

Он также рассказал, что в 2015 году помогал жителю Нью-Джерси Надеру Сааду выехать в Иорданию, чтобы затем вступить в ряды ИГ. Салех сопроводил Саада в международный аэропорт Джона Кеннеди, где впоследствии Саад был задержан. В настоящий момент расследование дела Саада продолжается.

Кроме того, Салех планировал организовать теракт в Нью-Йорке вместе со своим знакомым, Фаридом Мумуни. Они намеревались взорвать бомбу в городе. Мумуни также предъявлено обвинение.

Отмечается, что Салех полностью признал свою вину еще в феврале 2017 года. По словам его защитника Деборы Колсон, мужчина «искренне раскаивается. «Он рад, что оставил это [террористическую деятельность] позади и готов загладить свою вину», - отметила адвокат. Омар Салех является гражданином США, он проживал в нью-йоркском районе Квинс и учился в колледже аэронавтики.

В октябре 2017 года суд Нью-Йорка приговорил гражданина Узбекистана Абдрасула Джурабоева к 15 годам тюрьмы за пособничество ИГ. Мужчина проживал в нью-йоркском районе Бруклин, а в августе 2014 года разместил в интернете сообщение, в котором заявил, что намерен убить бывшего тогда президентом США Барака Обаму. Джурабоев также намеревался выехать в Сирию, вступить в ряды ИГ и устроить теракты в США.

*террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото: Рамблер/Путешествия