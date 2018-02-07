Открытие новых станций метро в Алматы увеличит пассажиропоток до 18 млн в год

Открытие новых станций метро «Сарыарка» и «Достык» в Алматы, открытие которых запланировано до 2020 года, позволит увеличить пассажиропоток в 1,5 раза и будет составлять 18 млн пассажиров в год. Об этом сообщил в ходе брифинга руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов, передает BNews.kz.

«Мы продолжаем строительство двух станций. 20 сентября 2017 года в ходе обсуждения развития Алматы глава государства Нурсултан Назарбаев поручил завершить все работы и уже запустить станции в 2020 году. Мы успеваем, в эксплуатацию объекты будут сданы в срок. Рост пассажиропотока с вводом данных станций увеличится в 1,5 раза и составит 18 млн в год», - сказал Исахов.

По его информации, в 2016 году метро перевезло 12,4 млн пассажиров, а в 2017 - 13,8 млн. При этом, число поездов и станций с 2016-го не поменялось.

«Это результат проводимых реформ, цель которых пересадить людей на общественный транспорт, а также заслуга пешеходной зоны на улице Панфилова. Мы промониторили, с 1 сентября прошлого года со станции рядом с прогулочной улицей стали на 30% больше садиться в метро. Люди на этой территории гуляют и уезжают на метро», - отметил руководитель управления.

Кроме того, в Алматы ведется подготовка к внедрению проекта «Легкорельсовый транспорт (ЛРТ)». В рамках реализации проекта «Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения» в 2017 году было построено 10 регулируемых пешеходных переходов, реконструировано 3 светофорных объекта, обустроено 105 нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.

Продолжаются работы по реконструкции улично-дорожной сети 1-й части линии БРТ (высокоскоростного автобусного сообщения) и проектируется строительство 2-й части и депо. Также полным ходом идет строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена в городе, который включает станции «Сарыарка» и «Достык» и линию метро протяженностью 3,1 км.