В каком состоянии студенческие общежития в Казахстане

Организаторы проверок уверены, студентов нуждающихся в общежитий, намного больше, поэтому просят давать честные ответы не боясь, что это как-то повлияет на оценки или отношение высших учебных заведений к обучающимся.

В январе текущего года Молодежное крыло «Жас Отан» запустило социальный опрос среди студентов, проживающих в общежитиях государственных вузов на соответствие стандартам Правил пользования общежитиями от 1993 года и санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» от 2015 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

С целью выявления нарушений за соблюдением санитарных правил в студенческих общежитиях Молодежным крылом «Жас Отан» была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов, с помощью которой можно оценить санитарное состояние и обеспечение безопасности в общежитиях. Кроме того, на платформах WhatsApp и Telegram принимаются анонимные отзывы от студентов.

На начальном этапе реализации акций в течение двух недель председатели и активисты региональных филиалов Молодежного крыла «Жас Отан» совместно с Республиканским студенческим движением «Альянс студентов Казахстана» провели мониторинг 63 общежитий на базе 40 высших учебных заведений и социальной опрос, в котором приняли участие порядка 2173 студентов.

По результатом факты по нарушению инфраструктуры не выявились (по регламенту площадь жилых комнат общежитий определяется из расчёта не менее 6 м2 на одного человека). Из 2173 респондентов на вопрос постоянства уборок внутри и вокруг общежития 1213 ответили – часто, 800 – редко, а на качество – 1410 хорошо, 313 - среднее.

Остальные участники дали негативные отклики о качестве общежитий.

В Восточно-Казахстанской области выявлены несколько фактов ненадлежащего санитарного состояния. Наиболее острыми оказались состояние душевых комнат, отсутствие косметического ремонта и несоблюдение санитарных правил в блоке питания. Из ВКО в опросе приняли участие более 520 студентов из 4 высших учебных заведений. Из 520 респондентов на вопрос постоянства уборок внутри и вокруг общежития 250 ответили – редко, а на качество – 126 среднее. Половина участников дали негативные отклики о качестве общежитий.

В рамках акций выявлена еще одна острая проблема касательно наличия мест в общежитиях. В одном Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете 370 студентов нуждаются в общежитии, в Южно-Казахстанской области - 23.

Организаторы проверок уверены, студентов нуждающихся в общежитий, намного больше, поэтому просят давать честные ответы не боясь, что это как-то повлияет на оценки или отношение высших учебных заведений к обучающимся. Данная работа будет продолжаться в течение года.

Не пропустите возможность обратить внимание государственных органов и общества на вышеназванную проблему и дать толчок решению данной нелегкой задачи. Доверительный номер организации +7 707 208 65 64, анонимность гарантируется.