Генсек ООН призвал власти Мальдив как можно скорее отменить режим ЧП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мальдивских островов отменить режим чрезвычайного положения в стране, передает РИА Новости.

В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

"Генеральный секретарь призывает правительство Мальдив придерживаться конституции и принципов правового государства, как можно скорее отменить режим чрезвычайного положения и предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность всех граждан страны, в том числе представителей судебной власти", — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.

В воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах группам силовиков вернуться в мальдивскую столицу Мале.

Фото: © AP Photo / Khalid Mohammed