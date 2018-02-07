Генсек ООН призвал власти Мальдив как можно скорее отменить режим ЧП
Президент Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мальдивских островов отменить режим чрезвычайного положения в стране, передает РИА Новости.
В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.
"Генеральный секретарь призывает правительство Мальдив придерживаться конституции и принципов правового государства, как можно скорее отменить режим чрезвычайного положения и предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность всех граждан страны, в том числе представителей судебной власти", — говорится в заявлении.
На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.
Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.
В воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах группам силовиков вернуться в мальдивскую столицу Мале.
Фото: © AP Photo / Khalid Mohammed
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