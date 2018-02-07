Шедевры мировой камерной музыки будут представлены в «Астана Опера»

Согласно традиции, в каждом концерте из цикла «Казахквартет приглашает» звучат квартеты из опуса 76 Йозефа Гайдна.

Государственный струнный квартет им. Г.А. Жубановой – коллектив, пользующийся признанием отечественной и зарубежной публики. Концерт «Под знаком камерной музыки» из цикла «Казахквартет приглашает» исполнители представят 18 февраля в Камерном зале «Астана Опера».

- В этот вечер мы будем выступать совместно с нашим хорошим другом – замечательным виолончелистом, лауреатом международных конкурсов Таиром Каратаевым. Вместе мы исполним струнный квинтет до мажор Франца Шуберта – произведение, которое занимает особое место в мировой музыкальной классике: его отличает почти симфоническая масштабность. Уверен, тонкая лиричность, романтизм и одухотворенность великого творения гениального композитора не оставят равнодушными слушателей. Представить шедевры мировой камерной музыки на сцене «Астана Опера» – большая честь для нашего коллектива, - сказал художественный руководитель квартета Ернар Мынтаев.

Согласно традиции, в каждом концерте из цикла «Казахквартет приглашает» звучат квартеты из опуса 76 Йозефа Гайдна. В этот раз публике будет предложен квартет №3 до мажор, известный как «императорский квартет». Стоит отметить, что вторая часть этого популярного сочинения легла в основу гимна Германии.

В программу также вошел струнный квартет №4 Белы Бартока – одно из наиболее сложных и масштабных произведений композитора. В яркой, своеобразной музыке отчетливо слышны венгерские народные мелодии.

В состав струнного квартета входят талантливые музыканты – Айдар Токталиев, Алексей Лебедев (скрипки), Бекзат Сайлаубайулы (альт), Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

Начало концерта в 18:00.