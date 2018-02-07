Почему деньги из фонда соцстрахования направили в КазАгро

Перевод части накопленных средств в государственном фонде социального страхования в холдинг «КазАгро» прокомментировала президент ГФСС Сауле Дюсенова.

По словам Дюсеновой, выделение 60 миллиардов тенге поддержано государственной комиссией по модернизации экономики.

«До рассмотрения этого вопроса госкомиссией были финансовыми институтами проведены расчеты и анализы для принятия решения. У нас доверительным управляющим является Национальный банк. Он имеет право инвестировать наши деньги в те инструменты, которые определены», — прокомментировала Дюсенова в ходе пресс-конференции в Астане.

Ранее министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев отмечал, что средства ГФСС будут использованы на выкуп облигаций холдинга для его коммерческой деятельности, в том числе закуп зерна.

Сауле Дюсенова уточнила, что на 1 января 2018 года накопленные активы фондом соцстрахования составили 1 триллион 322 миллиарда тенге. Из них инвестиционный доход - 313 миллиардов тенге.

«Практически четвертая часть всех активов фонда сформирована за счет инвестирования. В структуре портфеля фонда - 90% активов размещены в государственных ценных бумагах, 8% - на нотах Национального Банка», 2% — на сделках обратного РЕПО», — добавила Дюсенова.

В «КазАгро» утверждают, что операция не приведет к повторению ситуации с Единым накопительным пенсионным фондом. В 2014 году ЕНПФ инвестировал более 71 миллиарда тенге в Международный банк Азербайджана, а в мае 2017 года банк объявил о банкротстве.