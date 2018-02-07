Что делать, если работодатель не производит социальные отчисления

Что делать, если социальные выплаты не отчислялись работнику, рассказала Президент АО Государственный фонд социального страхования Сауле Дюсенова в ходе пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Bnews.kz.

«Если нет отчисления, то каждый работник вправе и обязан требовать от работодателя, чтобы своевременно и в полном объеме производились социальные отчисления. Если эти социальные отчисления работодателям своевременно и в полном объеме не перечислены, то он имеет право обратиться в налоговые органы. Контроль за своевременностью и полнотой социальных отчислений работодателей возложены на налоговые органы», - сказала Сауле Дюсенова.

Вместе с тем, по данному вопросу можно обратиться с заявлением и трудовому инспектору. В свою очередь, трудовой инспектор также вправе прийти к работодателю и принять функциональные меры воздействия на работодателя.

Кроме того, глава ГФСС рассказала и о повышении социальных выплат, которые производятся в электронном виде по заявлению о повышении размера соцвыплаты из базы данных.

«Если человек является получателем соцвыплаты и он имеется в базе данных, то ему автоматически производится повышение. Поэтому, нет на сегодняшний день ни одного получателя социальных выплат, которым бы выплата не повысилась», - отметила Дуйсенова.

Напомним, за 2017 год выплаты из государственного фонда социального страхования составили порядка 157 млрд тенге. Такие выплаты получили 772 тысячи казахстанцев.