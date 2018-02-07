В Казахстане планируют увеличить соцвыплаты по потере работы

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) планирует внести свои предложения по увеличению размера социальной выплаты по потере работы, сообщила президент фонда Сауле Дюсенова на пресс-конференции в СЦК.

«Человек, потерявший работу имеет право на соцвыплату, если он является участником системы социального страхования и процент замещения дохода составляет 30% от его среднемесячного дохода, который берется в расчет. По рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения дохода может быть 40%. Сегодня в рамках Послания мы изучаем этот процесс и войдем в закон об обязательном страховании с предложениями по изменению параметрических данных и в частности по социальной выплате по потери работы», - сообщила Сауле Дюсенова.

Отметим, что в 2017 году было выплачено 2,1 млрд тенге по потере работы. По состоянию на 1 января 2018 года социальные отчисления уплачивались за 5,9 млн человек.

Социальные отчисления не удерживаются из заработанной платы работника, они уплачиваются за счет средств работодателя, то есть работник не тратит свои собственные средства. Ставка социальных отчислений сегодня составляет 3,5%.