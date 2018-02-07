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Как не купить поддельный авиабилет

7 февраля 2018, 10:00

Поддельных сайтов по продаже авиабилетов — масса.

Перед праздниками активизируются мошенники, которые продают поддельные авиабилеты. Путешественник может не заметить подвоха, оплатить и даже получить на почту билет. Только в аэропорту выяснится, что билет фальшивый. Давайте разберемся, как распознать подделку и быть уверенным в покупке.

Проверяйте сайт

Поддельных сайтов по продаже авиабилетов — масса. Мошенники делают фальшивую форму бронирования: часто дизайн срисовывают с популярных сайтов и выкупают схожие с ними веб-адреса. На сайте продают 20 билетов и сразу его закрывают. Поэтому проверяйте адресную строку. Если сервис позиционируется как новый, почитайте отзывы, посмотрите страницы в соцсетях и проверьте мобильное приложение. Это удовольствие дорогое, и мошенники не будут оптимизировать сайт под смартфоны.

Сверяйте цены

Сравните стоимость на этот рейс на других сайтах. Если цена в пределах средней, будьте спокойны. Если ценник снижен на 30-50%, это повод насторожиться.
Оплачивайте картой

Фирмы-однодневки могут попросить перевести деньги на счет физического лица, сделать перевод с карты на карту или оплатить авиабилеты через электронный кошелек. Безопасный вариант – платеж с карты, с указанием защитного кода CVC.

Проверяйте подлинность билета

Проверить подлинность билета можно на сайте авиакомпании в разделе «Проверить бронирование» или позвонив оператору. Второй способ – проверить билет в одной из систем бронирования:
www.checkmytrip.com
www.viewtrip.com
www.virtuallythere.com
www.myairlines.ru

Надежный способ – выбирать авиабилеты на сайте aviasales.kz. Метапоисковик отбирает предложения по билетам со всего интернета. Вы видите варианты напрямую от авиакомпаний, и от различных агентств, причем все предложения проверены. Так что планировать поездку не только выгодно, но и надежно.


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