60 тонн казахстанского лука не пустили в Россию
Подкарантинная продукция возвращена отправителям.
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали три партии казахстанского репчатого лука общим весом 60 тонн на фитосанитарном контрольном посту «Карасук». Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан в Новосибирск, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение российского ведомства.
"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", - отметили в управлении.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз репчатого лука на территорию Российской Федерации был запрещен. Подкарантинная продукция возвращена отправителям в Республику Казахстан.
Фото: rod-pravo.org
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