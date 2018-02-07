60 тонн казахстанского лука не пустили в Россию

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали три партии казахстанского репчатого лука общим весом 60 тонн на фитосанитарном контрольном посту «Карасук». Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан в Новосибирск, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение российского ведомства.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", - отметили в управлении.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз репчатого лука на территорию Российской Федерации был запрещен. Подкарантинная продукция возвращена отправителям в Республику Казахстан.

Фото: rod-pravo.org