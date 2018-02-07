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ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар Новый Кодекс РК «О недрах и недропользовании»

7 февраля 2018, 10:10

Ведущая - Казиева Гульжаухар.

Уважаемые недропользователи!

Давайте вместе продолжим изучение нового Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

13 февраля 2018 года в 10:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар на тему: «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»: основные его положения и вопросы применения к ранее заключенным контрактам на недропользование»(ЧАСТЬ 2).

В прямом эфире подробно рассмотрим вопросы:
- передачи права недропользования,
- исполнения отдельных обязательств недропользователей:
 по расходам на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры,
 по приобретению товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, в том числе местному содержанию и привлечению местных кадров,
 по расходам на обучение, повышение квалификации и переподготовку казахстанских работников,
 по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в РК.
На вебинаре вы услышите ответы на все вопросы, заданные участниками первого мероприятия.

Ведущая - Казиева Гульжаухар, к.ю.н., ассоциированный профессор Каспийского университета, арбитр КМА, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РК, автор ряда учебных, методических пособий, монографий в т.ч. по вопросам недропользования, бизнес-тренер.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Задайте свой вопрос по теме заранее и получите ответ в прямом эфире.

Смотрите также запись первой части вебинара.

Фото: Today.kz


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