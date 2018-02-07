Авторы «Игры престолов» снимут серию фильмов по вселенной «Звездных войн»

Фильмы не будут касаться темы семьи Скайуокеров и последней трилогии.

Режиссер Дэвид Бениофф и сценарист Дэниел Бретт Уайс, известные по работе над сериалом «Игра престолов», приступят к съемкам серии фильмов по вселенной «Звездных войн». Об этом говорится в сообщении на сайте киносаги, передает РБК.

В сообщении указывается, что фильмы не будут касаться темы семьи Скайуокеров и последней трилогии, работу над которой ведет режиссер Райан Джонсон. Сами Бениофф и Уайс отметили, что гордятся возможностью принять участие в съемках фильмов о «Звездных войнах» и «немного напуганы ответственностью». Они пообещали начать работу в новом проекте после того, как завершится последний сезон «Игры престолов».

Даты выхода новых фильмов по вселенной «Звездных войн» не называются. Последний эпизод киносаги под названием «Пробуждение силы» набрал за первые выходные рекордные $450 млн.

В начале января 2018 года стало известно, что финальный сезон «Игры престолов» появится на экранах в 2019 году. Сезон будет состоять из шести серий.

Фото: Полит74