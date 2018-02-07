Министерство обороны проводит семинар для будущих военных журналистов

Семинар будет проходить на нескольких площадках, в формате ознакомительных лекций, практических занятий и заданий.

В Алматы для студентов военной кафедры факультета журналистики и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби стартовал теоретический семинар, организованный Министерством обороны Республики Казахстан.

Основное направление семинара - подготовка специалистов в сфере военной журналистики. Семинар будет проходить на нескольких площадках, в формате ознакомительных лекций, практических занятий и заданий. Для будущих журналистов, которым по долгу своей профессии необходимо обладать навыками работы не только в мирных условиях, но и в военных, данный семинар – уникальная возможность профессионального развития и роста.

На протяжении трех дней опытные военные инструкторы Вооруженных Сил Республики Казахстан обучат студентов основам работы журналиста в различных экстремальных условиях, в зоне военных действий. Они расскажут и покажут, как сохранить жизнь, работая в эпицентре военных действий, и при этом получить возможность сделать качественный журналистский материал.

«Сейчас в мире непростая обстановка, невозможно оставаться в стороне и быть только «паркетным» журналистом. В виду своей будущей профессии, военная журналистика мне особенно интересна. В планах по окончанию учебы попробовать. Благодаря семинару Министерства обороны мы имеем возможность получить необходимый теоретический и практический опыт, который есть не у каждого журналиста, а уж тем более не у каждого студента», - отметил студент 3-го курса факультета журналистики КазНу имени аль-Фараби Азат Аргынбек.

Напомним, что ранее теоретический семинар для будущих военных журналистов проходил со студентами факультета журналистики и политологии Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева в Астане.