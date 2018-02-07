В Павлодаре парень спрыгнул с пятого этажа и остался жив

В ночь с 30 на 31 января 19-летний житель Павлодара упал с пятого этажа дома по улице Павлова. По словам полицейских, молодой человек спрыгнул вниз с балкона. Парня госпитализировали в первую городскую больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

По данным управления здравоохранения, у потерпевшего диагностировали политравмы, ссадины, ушибы. По словам очевидцев, которые подоспели первыми к упавшему, он находился с состоянии алкогольного опьянения.

В данное время врачи оценивают состояние молодого человека как стабильное, пациент в сознании, находится на излечении в отделении политравмы. Как сообщили в пресс-центре областного полицейского ведомства, по факту падения проводится досудебное расследование.

Фото: dnl.com.ua