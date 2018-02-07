Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Павлодаре парень спрыгнул с пятого этажа и остался жив

7 февраля 2018, 10:14

У потерпевшего диагностировали политравмы, ссадины и ушибы.

В ночь с 30 на 31 января 19-летний житель Павлодара упал с пятого этажа дома по улице Павлова. По словам полицейских, молодой человек спрыгнул вниз с балкона. Парня госпитализировали в первую городскую больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

По данным управления здравоохранения, у потерпевшего диагностировали политравмы, ссадины, ушибы. По словам очевидцев, которые подоспели первыми к упавшему, он находился с состоянии алкогольного опьянения.

В данное время врачи оценивают состояние молодого человека как стабильное, пациент в сознании, находится на излечении в отделении политравмы. Как сообщили в пресс-центре областного полицейского ведомства, по факту падения проводится досудебное расследование.

Фото: dnl.com.ua


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...