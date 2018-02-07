Казахстанцы стали чаще летать: авиакомпании перевезли на 22% больше пассажиров, чем годом ранее

Авиакомпании в РК - в зоне активного роста. Доходы от авиаперевозок увеличились сразу на 27% за год, и достигли по итогам 2017 года 295,6 млрд тг - это уже 12,5% от совокупных доходов транспортных компаний, против 10,5% в 2016 году.

Официальный визит Президента страны Нурсултана Назарбаева в США дал новый толчок развитию воздушного транспорта в РК. Так, между Air Astana и американской компанией Air Lease Corporation был заключен контракт, предполагающий операционный лизинг 10 воздушных судов типа Airbus NEO. Кроме того, между Air Astana и International Aero Engines подписан меморандум о взаимопонимании, с намерением заключить в будущем контракт на техническое обслуживание двигателей воздушных судов Airbus NEO.

Air Astana является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). В 2018 году членами ИАТА станут также авиакомпании Scat и Qazaq Air.

Председатель правления Qazaq Air Блэр Трехерн Поллок сообщил, что авиакомпания также планирует получить сертификат безопасности международного уровня IOSA. Пройти аудит по эксплуатационной безопасности авиакомпания планирует в марте этого года, а уже летом - запустить международные рейсы, для начала - в страны ближнего зарубежья (Россию, страны Кавказа и Кыргызстан). Кроме того, в первой половине 2019 года авиакомпания получит два новых турбовинтовых авиалайнера Bombardier Q400 NextGen.

Пассажироперевозки авиакомпаний по итогам прошлого года выросли на 22,4%*, до 7,4 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос еще заметнее - сразу на 29,9% за год, до 14,4 млрд пассажиро-километров.

*здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

Рост отмечен и в сфере перевозки грузов - на 23,9% год-к-году, до 22,5 тыс. тонн. Грузооборот увеличился на 24,1%, до 53,3 млн тонно-километров.