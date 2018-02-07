Статистика льготного автокредитования за февраль 2018 года

Правительство РК приняло решение продолжить программу льготного автокредитования, и выделить третий транш - 8 млрд тг. Напомним, с весны 2015 года, в рамках двух первых траншей программы из Нацфонда на возвратной основе банкам РК было перечислено 26 млрд тенге. Финансирование программы льготного автокредитования имеет «револьверный» характер - платежи от погашения действующих кредитов вновь направляются на автокредитование.

Оператором программы является Банк Развития Казахстана. Участвуют 6 БВУ. Евразийский Банк, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный Банк, Forte Bank. Условия кредитования по программе льготного автокредитования для БВУ-участников одинаковые.

По состоянию на 1 февраля 2018 года Банком Развития Казахстана согласовано 10,2 тыс. заявок БВУ РК на автокредитование на общую сумму 40,1 млрд тг. Из них выдано почти 10 тыс. кредитов для приобретения автотранспорта казахстанских автопроизводителей на общую сумму 39,3 млрд тг. Таким образом, размещенные средства первых двух траншей (26 млрд тг) освоены на 151,3%.

Среди БВУ РК, участвующих в данной программе, наибольшая сумма фактически выданных средств у Евразийского Банка - 11,1 млрд тг (2,9 тыс. кредитов), что на 52,1% больше размещенной суммы. Следом идет Сбербанк - 9,4 млрд тг (2,3 тыс. заявок), что на 48,3% больше выделенной суммы. Замыкает тройку лидеров Народный Банк - 8,1 млрд тг (2,2 тыс. кредитов), что на 52,8% больше размещенных средств.

Выделение дополнительных средств на финансирование госпрограммы льготного кредитования на автомобили отечественной сборки подтверждает успешность этой программы. Также на это указывают и продажи новых автомобилей в РК. По данным АКАБ, доля автомобилей казахстанского производства в общем объеме продаж новых автомобилей в РК без учета экспорта увеличились с 25% в среднем в 2016 году до 36% - в 2017.

За 2017 год было продано всего 49,1 тыс. ед. автомобилей, из них 17,4 тысячи - авто, произведенные в Казахстане.