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Президент ЮАР уйдет в отставку после согласования списка условий

7 февраля 2018, 10:15

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий, сообщает издание Times Live со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По данным источников, договоренность была достигнута во вторник между Зумой и лидером правящей партии ЮАР — Африканский национальный конгресс — Сирилом Рамафосой.

Как сообщает издание, достигнутое соглашение привело к отсрочке встречи исполнительного комитета правящей партии, на которой должно было решаться будущее Зумы.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества.

С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев


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