Президент ЮАР уйдет в отставку после согласования списка условий
В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий, сообщает издание Times Live со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
По данным источников, договоренность была достигнута во вторник между Зумой и лидером правящей партии ЮАР — Африканский национальный конгресс — Сирилом Рамафосой.
Как сообщает издание, достигнутое соглашение привело к отсрочке встречи исполнительного комитета правящей партии, на которой должно было решаться будущее Зумы.
В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества.
С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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