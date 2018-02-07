Нигматулин выразил благодарность Ашимбаеву
Вы внесли свой огромный вклад в принятие важных законов - Н. Нигматулин.
Перед началом пленарного заседания Мажилиса Парламента РК спикер Палаты Нурлан Нигматулин поблагодарил депутата Маулена Ашимбаева, который был ранее назначен первым заместителем председателя партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы выражаем вам благодарность за совместную работу в Парламенте. Вы всегда с честью выполняете все возложенные на вас задачи», - сказал Н. Нигматулин.
Как он отметил, М. Ашимбаев, работая в Мажилисе, внес «свой огромный вклад в принятие важных законов».
«Многие годы вы в Мажилисе возглавляли Комитет по международным делам, обороне и безопасности. Вы внесли свой огромный вклад в принятие важных законов. Вместе с тем, вы способствовали укреплению межпарламентских связей. От имени всех ваших коллег и всего депутатского корпуса выражаем вам благодарность», - заключил председатель Мажилиса.
Ксения Давыдова, Астана
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