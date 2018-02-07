Полномочия депутата Мажилиса Маулена Ашимбаева досрочно прекращены

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Маулена Ашимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции РК, пунктом 3 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов», и на основании его заявления о подаче в отставку Центральная избирательная комиссия РК вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Ашимбаева Маулена Сагатхановича», - сказал член ЦИК РК Бахыт Мельдешов.

Напомним, М.Ашимбаев назначен на должность первого заместителя Председателя партии «Нур Отан».

Мейрамбек Байгарин