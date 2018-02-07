Полномочия Маулена Ашимбаева в Мажилисе досрочно прекращены
Маулен Ашимбаев возглавлял в Мажилисе Комитет по международным делам, обороне и безопасности.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели вопрос досрочного прекращения полномочий мажилисмена Маулена Ашимбаева, который ранее был назначен первым заместителем председателя партии «Нур Отан», передает корреспондент Zakon.kz.
«В соответствии с п.5 ст. 52 Конституции РК, п. 3 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов», и на основании его заявления о подаче в отставку Центральная избирательная комиссия РК вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Ашимбаева Маулена Сагатхановича», - сказал член ЦИК РК Бахыт Мельдешов.
Мажилис принял решение о досрочном прекращении полномочий М. Ашимбаева в качестве депутата Палаты. Спикер Мажилиса Н. Нигматулин поблагодарил М. Ашимбаева за работу.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: ИА Total.kz
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