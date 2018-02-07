Мохаммед Али попался на допинге

7 февраля 2018, 10:34

В крови британского боксера нашли тренболон.

Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Lenta.ru.

Срок отстранения составил два года, он сможет вернуться на ринг в мае 2019 года. Али провалил допинг-тест в апреле 2017-го, когда в организме 21-летнего боксера был обнаружен стероид тренболон. В октябре он был временно отстранен от всех соревнований.

Али принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он выбыл из соревнований в первом раунде, уступив венесуэльцу Сегундо Финолю.

Тренболон — стероид, стимулирующий рост мышц. Он включен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Мохаммед Али — полный тезка знаменитого американского боксера, умершего летом 2016 года.


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