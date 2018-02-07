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Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию

7 февраля 2018, 10:34

Один из авторов исследования считает, что подобный эффект вызван кроверазжижающим свойством аспирина.

Регулярное принятие аспирина повышает потенцию, к такому выводу пришли медики из турецкого университета "Медполь", их работу публикует Renal and Urology News, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 184 страдающих эректильной дисфункцией мужчин, средний возраст которых составил 48 лет. На протяжении шести недель часть из них ежедневно выпивала таблетку аспирина (100 миллиграмм), а другая принимала плацебо.

Проведенный по окончании эксперимента опрос показал, что у мужчин, которым достался аспирин, количество успешных половых актов выросло с 31% до 78%.

Один из авторов исследования доктор Зеки Байрактар считает, что подобный эффект вызван кроверазжижающим свойством аспирина. Ацетилсалициловая кислота (основное действующие вещество этого средства) снижает средний объем тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана, который оказывает сосудосуживающие действие.

Ранее австралийские ученые установили, что секс может положительно влиять на способность человека засыпать. В ходе исследования 64% опрошенных заявили, что лучше спали, если им удалось достичь оргазма вместе с партнером.

Фото: © Fotolia / Ruslan Gilmanshin


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