Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Аэропорт Петропавловска оштрафовали

7 февраля 2018, 10:40

С международного аэропорта взыскано более 450 тысяч тенге в пользу государства.

Международный аэропорт Петропавловска оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты, сообщили в Кызылжарском районном суде.

"Судом установлено, что 21 декабря 2017 года при проверке объекта, уязвимого в террористическом отношении, выявлено, что руководителем объекта АО "Международный аэропорт г.Петропавловска" ненадлежаще исполнены обязанности по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта", — говорится в сообщении суда.

Аэропорт подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 453 800 тенге в доход государственного бюджета.

Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: arnapress.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...