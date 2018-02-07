Аэропорт Петропавловска оштрафовали
С международного аэропорта взыскано более 450 тысяч тенге в пользу государства.
Международный аэропорт Петропавловска оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты, сообщили в Кызылжарском районном суде.
"Судом установлено, что 21 декабря 2017 года при проверке объекта, уязвимого в террористическом отношении, выявлено, что руководителем объекта АО "Международный аэропорт г.Петропавловска" ненадлежаще исполнены обязанности по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта", — говорится в сообщении суда.
Аэропорт подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 453 800 тенге в доход государственного бюджета.
Постановление не вступило в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: arnapress.kz
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