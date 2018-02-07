Серебряный призер Сочи пригрозила сунуть медаль между булок желающим ее забрать

Фаткулина и еще 27 российских спортсменов были признанны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, были пожизненно отстранены от Олимпиад, а позже оправданы

Серебряный призер Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что будет делать, если кто-то захочет лишить ее завоеванной медали. Ее слова приводит во вторник, 6 февраля, Ura.ru.

«Медаль хранится у меня дома. Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит — если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок!» — предостерегла спортсменка.

В ноябре 2017-го Фаткулина оказалась в числе российских спортсменов, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Атлеты, признанные виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, были пожизненно отстранены от Олимпиад, а их результаты с ОИ-2014 аннулированы. МОК наказывал россиян, основываясь на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Фаткулина, в свою очередь, заявляла, что попала в списки Родченкова из-за пухлых щек, пишет Lenta.ru.

Позднее Фаткулина и еще 27 российских спортсменов были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS). Решение МОК об аннулировании их результатов с Олимпиады в Сочи было отменено.

На Играх-2014 Фаткулина завоевала серебряную медаль в забеге на дистанцию 500 метров. Кроме того, она является чемпионкой мира-2013 на дистанции 1000 метров.