Цифровая трансформация ЕАЭС - это успех конкретных проектов

Развитие цифровых платформ в АПК, создание в ЕАЭС электронной биржи труда и системы взаимосвязанных электронных торговых площадок для государственных муниципальных закупок, внедрение безбумажных технологий в транспортно-логистической отрасли - эти и другие инициативы бизнеса и государственных органов стран евразийской «пятерки» обсуждались на сессии «Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты» в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы (Республика Казахстан).

«Сегодня успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от усилий всех заинтересованных сторон и их готовности к сотрудничеству, - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Комиссия готова выступить в качестве координатора процессов и помочь бизнесу найти общий язык с национальными правительствами и обществом».

По мнению Карине Минасян, в ситуации, когда все страны Союза запускают национальные цифровые программы, важно сформировать согласованную политику на всем пространстве евразийского экономического объединения. «Гармонизация усилий наших государств позволит предложить инициаторам инновационных проектов куда более широкие возможности для реализации их идей и масштабировать их проекты применительно к особенностям каждого из наших государств», - уверена министр ЕЭК.

Участники дискуссии обратили особое внимание на то, что формирование общего цифрового пространства в рамках ЕАЭС и реализация совместных проектов невозможны без принятия единых стандартов обмена данными, согласованных принципов и правил идентификации субъектов в цифровом формате, обеспечения интероперабильности национальных систем идентификации данных, создания взаимосвязанной инфраструктуры и поддержки совместных проектов.

На сессии обсуждались и конкретные инициативы, представленные странами. В частности, внедрение единого формата электронных сопроводительных документов при осуществлении взаимной и внешней торговли, предложенное представителями Армении, позволит существенно сократить издержки бизнеса и упростить административный документооборот, а также оптимизировать процесс взимания косвенных налогов и применения ставки НДС 0% при трансграничной торговле.

Создание комплекса цифровых платформ в АПК, по мнению представителей казахской стороны, позволит повысить продуктивность сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличить производительность труда и оптимизировать затраты производителей. За счет использования горизонтальных методов организации поставок и внедрения цифровых моделей можно снизить транспортно-логистические издержки и обеспечить ритмичность взаимодействия с потребителями и партнерами.

Электронная биржа труда - еще одна инициатива, заявленная представителями Республики Казахстан. Реализация этой идеи повысит трудовую мобильность граждан стран Союза и позволит гарантировать выполнение работодателями социальных гарантий. При использовании современных моделей оценки компетенций персонала и онлайн-рекрутинга повышается точность определения профессионального потенциала кандидата и его соответствия заявленным требованиям. Одновременно снижается число административных барьеров и дополнительных процедур, которые необходимо выполнить для получения статуса трудового мигранта. Появляется возможность внедрения электронных трудовых договоров и электронных трудовых книжек.

Создание единой системы электронных торговых площадок ЕАЭС, позволяющих обеспечить «единое окно» для желающих участвовать в государственных и муниципальных поставках на всем пространстве ЕАЭС, было предложено кыргызской стороной. Важным результатом реализации этой инициативы станет формирование единой базы данных о потребностях и заявках органов власти стран Союза.

Широкий спектр инициатив, включающих инструменты и механизмы идентификации пользователей при работе с банковской и личной информацией, обезличивание персональных данных, в том числе медицинских, формирование общих цифровых платформ для защиты прав пользователей и разработчиков интеллектуальной собственности, внедрение и унификацию правил электронной сертификации, развитие цифровых технологий в финансовой сфере, был предложен российской стороной.

Подводя итоги сессии, ее участники подчеркнули важность регулярного диалога по всем поднятым вопросам. Карине Минасян заявила, что ЕЭК продолжит цикл дискуссий по реализации совместных цифровых проектов. Очередная серия круглых столов по вопросам цифровой трансформации пройдет в мае 2018 года в рамках Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2018.