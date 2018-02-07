Как будет работать «скорая помощь» по новым правилам

Приказом Министра здравоохранения РК от 8 января 2018 года внесены изменения в Правила оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, диспетчер станции скорой медицинской помощи ( ССМП) принимает на пульте «103» все вызовы от граждан при нарушении состояния здоровья. При поступлении вызова диспетчер фиксирует следующие данные:

фамилия, имя, отчество, возраст и пол пациента;

данные по состоянию пациента и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пациента.

Время обработки вызова с момента его получения диспетчером ССМП до передачи для обслуживания бригаде СМП составляет пять минут, в течение которого проводится сортировка по категории срочности вызова.

Бригады скорой помощи подчиняются старшему врачу смены ССМП.

В сельских населенных пунктах для обслуживания вызовов диспетчером районной подстанции ССМП привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

При этом принятые диспетчером подразделяются на 4 категории срочности:

Вызов 1 категории срочности - состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

Вызов 2 категории срочности - состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

Вызов 3 категории срочности - состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

Вызов 4 категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

При поступлении вызовов 1, 2, 3 категории срочности диспетчер посредством автоматизированной системы управления передает вызовы фельдшерским и специализированным бригадам скорой медпомощи.

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер посредством автоматизированной системы управления передает вызовы фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам отделения скорой медицинской помощи при первичной медико - санитарной помощи (отделение СМП при ПМСП).

Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет:

1 категория срочности - до десяти минут;

2 категория срочности - до пятнадцати минут;

3 категория срочности - до тридцати минут;

4 категория срочности - до шестидесяти минут.

Фельдшерские и специализированные бригады оказывают медицинскую помощь прикрепленному населению и лицам, находящимся в зоне обслуживания ПМСП круглосуточно.

Вызовы 4 категории срочности обслуживаются как на уровне отделения СМП при ПМСП, так и путем передачи данной услуги в аутсорсинг в медицинские организации или (субъекты здравоохранения), имеющим государственную лицензию на оказание скорой или неотложной медицинской помощи.

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад скорой медпомощи обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП оповещают диспетчерскую службу о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 февраля).