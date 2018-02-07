Касымбек по Абу-Даби Плаза: Все высотки будут построены
Все выполняется, все что заявлено, все высотки будут построены, объем инвестиций, все будет - Ж. Касымбек.
В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал ситуацию по Абу-Даби Плаза, передает корреспондент Zakon.kz.
«Этим занимается город. Мы вначале, когда привлекали инвестиции, с ними работали (стройкомпаниями). А так ежедневно с ними работу проводит город», - сказал он.
По его словам, все, что было заявлено, будет построено.
«На сегодняшний день все выполняется, все, что заявлено, все высотки будут построены, объем инвестиций, все будет», - пояснил глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети
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