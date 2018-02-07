Семинар - совещание по вопросу соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС и санитарно-эпидемилогических правил

6 февраля 2018 года, в здании акимата Сарыаркинского района г. Астаны, Департамент охраны общественного здоровья г. Астаны КООЗ МЗ РК совместно с Департаментом комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане провел семинар - совещание, по вопросу соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС, санитарно-гигиенических правил работникам оптовой и розничной торговли пищевой продукции, с разъяснением требований установленных законодательством Республики Казахстан. Департаментом комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане были даны разъяснения в области технического регулирования, об обеспечении единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия.

В данном семинаре участвовали представители государственных органов, представители малых, средних и крупных бизнесов г. Астаны.

На мероприятии были обсуждены вопросы направленных на защиту интересов потребителей от недоброкачественной продукции и необходимость подтверждения соответствия продукций ввозимые на территории Республики Казахстан.

В рамках мониторинга по обеспечению безопасности продукции Департамент охраны общественного здоровья г. Астаны озвучил итоги мониторинга за 2017 год.

Участникам семинара также были озвучены основные требования ТР ЕАЭС и соблюдениие производственного контроля основанного на принципах системы ХАССП объектами оптового хранения пищевой продукции.

По итогам семинара состоялся продуктивный обмен мнениями, на заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, в будущем при возникновении вопросов участникам было рекомендовано обращаться, в уполномоченные органы по направлению.