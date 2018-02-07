Контролировать оборот товаров в ЕАЭС позволит система маркировки

Система маркировки товаров с использованием современных средств идентификации будет создана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Информация о средствах идентификации, используемых для маркировки товаров, будет вноситься в единый реестр. Формирование и ведение реестра закреплено за Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Соответствующее соглашение одобрили главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета 2 февраля. Нормы, заложенные в документе, позволят повысить контроль за оборотом товаров на территориях государств-членов, обеспечить равные условия конкуренции и безопасность потребителей, а также будут способствовать эффективной борьбе с серым рынком и контрафактными товарами.

Какие именно товары попадут под действие Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, будет решено позже. При этом страны и в дальнейшем смогут запускать инициативы по введению национальной маркировки, но после совместного рассмотрения таких инициатив всеми государствами ЕАЭС.

С даты введения маркировки товаров запрещаются хранение, транспортировка, приобретение и реализация немаркированных товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Маркировка товаров, ввозимых в ЕАЭС, осуществляется до их помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Допускается маркировка товаров после помещения под указанные процедуры на специализированных складах, если это определено национальным законодательством. Маркировка товаров, произведенных в Союзе, осуществляется производителями до предложения таких товаров к продаже.

Государства-члены должны будут определить порядок учета средств идентификации, при необходимости - сформировать реестры их эмитентов и установить требования к складским помещениям, в которых будут храниться товары, подлежащие маркировке.

Страны также решат, какие именно сведения, в каком виде и в какие сроки предприниматели, осуществляющие производство или оборот товаров, подлежащих маркировке, должны будут передавать в компетентные органы своих государств.

«Тот или иной состав сведений о товарах из системы маркировки смогут получить все заинтересованные стороны проекта - и уполномоченные органы государственной власти, и бизнес, и потребители, в том числе с помощью мобильных приложений, - пояснила член Коллегии (министр) Вероника Никишина. - В частности, на товары будет наноситься средство идентификации, например, QR-код, содержащий ссылку на сведения о соответствующей единице товара в информационной системе».

Требования к маркировке не распространяются на товары, помещенные под таможенные процедуры в целях их вывоза за пределы Союза; пробы и образцы товаров, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям актов органов Союза и нормативных технических актов государств-членов ЕАЭС в области стандартизации; товары в случае их реализации в магазинах беспошлинной торговли; товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования, и ряд других.

В своем законодательстве страны-участницы должны предусмотреть ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований маркировки.

В дальнейшем внедрение системы маркировки средствами идентификации может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости.​