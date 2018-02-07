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Правительство Венесуэлы подписало соглашение с оппозицией

7 февраля 2018, 11:18

Все договоренности были обсуждены заранее.

Правительство Венесуэлы в одностороннем порядке подписало соглашение с оппозицией о нормализации ситуации в стране, передает РИА Новости.

Свои подписи под документом в прямом эфире местного телевидения поставили министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес и глава Национального учредительного собрания Делси Родригес после окончания очередного дня переговоров в Доминиканской республике, которые не закончились достижением договоренностей с оппозицией.

Переговоры в Доминиканской республике идут с сентября 2017 года.

При этом Хорхе Родригес подчеркнул, что все договоренности были обсуждены заранее, а ситуация изменилась из-за внешнего вмешательства в процесс в виде звонка из Боготы в адрес представителя оппозиции на переговорах Хулио Борхеса. Именно в Боготе во вторник находился с визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее президент Доминиканы Данило Медина, выступающий посредником на переговорах, сообщил, что переговоры продолжатся в среду, так как оппозиция попросила дополнительное время на подготовку замечаний. Теперь непонятно, о каких замечаниях идет речь, если правительственной делегацией документ уже подписан.

Ранее глава МИД Чили Эральдо Муньос, также бывший посредником в диалоге, сообщил о давлении на оппозицию с тем, чтобы она подписала соглашение без включения в нее ряда условий, в том числе без гарантий в части президентских выборов.

Фото: © AP Photo / Fernando Llano


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