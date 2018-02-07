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"Красивые номера" с одинаковыми буквами в столице уже купил 141 автовладелец

7 февраля 2018, 11:39

Стоимость номера повышенного спроса составляет 137 тыс. 85 тенге.

На сегодняшний день по городу Астана выдано ГРНЗ повышенной категории на сумму около 20 млн. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с 1 января 2018 года пересмотрены списки выдачи государственных регистрационных номерных знаков на автотранспортные средства повышенного спроса, такие как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707.

Стоимость одного номера составляет 137 тыс. 85 тенге.

Стоимость номера с одинаковыми буквенными обозначениями ААА, ВВВ, ССС и т.д. также составляет 137 тыс. 85 тенге.

На сегодняшний день по городу Астана выдано ГРНЗ указанной категории 141 единиц на сумму около 20 млн. тенге.

Продолжается работа по выдаче номеров повышенного спроса 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 а также 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 888, 999.

За январь 2018 года выдано более ста номеров на сумму более 45 млн. тенге.

Фото с сайта kazpravda.kz


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