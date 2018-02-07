Нигматулин: Соглашение о специфических субсидиях должно работать на казахстанского производителя

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина рассмотрен законопроект о ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров, передает Zakon.kz.

Согласно указанному Соглашению процедура добровольного согласования специфических субсидий создаёт определенные условия для защиты отечественных промышленных предприятий и является со стороны государства дополнительной мерой поддержки.

Также предусматривается, что независимо от того, какой госорган инициирует выделение специфических субсидий, решение по этому вопросу принимает Министерство национальной экономики.

В связи с этим Спикер Мажилиса Н.Нигматулин обратил внимание министра национальной экономики Т.Сулейменова на то, чтобы все выделенные субсидии работали с пользой для отечественных предприятий и, в целом, для экономики страны.

- На мой взгляд, Министерству национальной экономики следует не только чётко спланировать предоставление специфических субсидий, но оно также должно обеспечить и защиту этих субсидий для отечественных предприятий в рамках экономического союза, чтобы впоследствии они не изымались, - сказал Нурлан Нигматулин.

Соглашение разработано в целях реализации Договора о ЕАЭС и Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий и определяет механизм взаимодействия между государствами-членами и Евразийской экономической комиссией.

Предусмотренные в Соглашении критерии допустимости специфических субсидий соответствуют существующей практике субсидирования в Казахстане.