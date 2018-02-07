Кожамжаров: На прокуроров возложена ответственность за обеспечение стабильности

В этой связи поручено своевременно реагировать на социальные проблемы в трудовых, жилищных, коммунальных и земельных правоотношениях.

По поручению К.Кожамжарова заместители Генерального прокурора, руководители служб центрального аппарата проводят выездные совещания с личным составом территориальных органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместе с рассмотрением итогов деятельности за прошлый год, перед прокурорами регионов ставятся задачи по повышению эффективности надзорной деятельности.

В области защиты общественных интересов на прокуроров областей возложена персональная ответственность за обеспечение общественно-политической стабильности.

В этой связи поручено своевременно реагировать на социальные проблемы в трудовых, жилищных, коммунальных и земельных правоотношениях.

Кроме того, приоритетными обозначены вопросы сопровождения целевого использования средств бюджета и Нацфонда, в том числе выделяемых на реализацию государственных программ.

Поручено принять комплекс мер по разрешению экологических проблем регионов и обеспечению транспортной безопасности.

В уголовном процессе требуется повысить роль процессуальных прокуроров в надзоре за соблюдением конституционных прав граждан с момента регистрации правонарушения до вынесения судебного приговора.

В свою очередь, прокуроры областей выступили с отчетами о первых результатах реализации Закона по вопросам модернизации основ правоохранительной деятельности.

Так, органами уголовного преследования ведется свыше 300 досудебных расследований в электронном формате, более 100 в порядке приказного производства.

Представители Генпрокуратуры предупредили коллег об ответственности за незаконное вовлечение граждан в уголовный процесс, волокиту и низкое качество следствия.

Перед специальными прокурорами поставлена задача расследовать уголовные дела, затрагивающие права неограниченного круга лиц, либо связанные с причинением существенного ущерба интересам государства.

По поручению К.Кожамжарова каждый прокурор предупрежден о строгой ответственности за соблюдение антикоррупционного законодательства, Кодекса чести и служебной дисциплины, в том числе во внеслужебное время.

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