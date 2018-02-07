За плохую уборку снега возле домов в столице наказывают КСК

С начала 2018 года к административной ответственности привлечены более 20 обслуживающих организаций.

В Астане продолжается работа по обследованию территории обслуживающих организаций (КСК, ТОО, ПО и т.п.) на предмет своевременной организации работ по уборке прилегающей территории закрепленных домов от снега, наледи, строительного и бытового мусора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу местной полиции столицы.

С начала 2018 года сотрудниками природоохранной полиции к административной ответственности привлечены более 20 обслуживающих организаций (КСК, ТОО, ПО и т.п.) на общую сумму более 400 тысяч тенге.

Так, Сотрудниками МПС УВД района «Алматы» привлечена обслуживающая организация по ст. 505 ч. 2 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства...» за несвоевременное обеспечение уборки снега на прилегающей территории к дому № 47 по пр. К. Азербаева, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 40 МРП (96 200 тенге).

Фото местная полицейская служба ДВД г. Астаны