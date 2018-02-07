«Могу 100 раз, а ты?» Супердед вызывает казахстанцев на спортивный батл

Жексен Аюпов стал известен после публикации видео, на котором он выполняет упражнения с гимнастическим роликом для пресса. Супердед готов сразиться со всеми желающими в спортивном поединке, а именно в данном упражнении.

Об этом и о своей жизни он рассказал журналистам Lada.kz. Жексен Аюпов 1958 года рождения, по его словам, занимается спортом с детства. В юности это была борьба, чуть позже лёгкая атлетика. Как утверждает Жексен Аюпов, он ещё не встретил человека, способного выполнить норматив, поставленный им самим.

— Видео, которое мы сняли на рынке, сделано для того, чтобы молодёжь заинтересовалась и пришла посоревноваться со мной. Мне просто интересно, сможет ли кто-нибудь в Актау, также как и я, выполнить упражнение на ролике 100 раз. Я сам работаю на базаре, и каждый день возле своего магазина кидаю на пол ролик и 5000 тенге. Все, кто хотят забрать деньги, должны сначала сделать данное упражнение 10 раз. Ни у кого ещё не получилось, после первого раза все падают, — говорит Жексен Аюпов.

В течение последних 10 лет день Жексена Аюпова начинается в шесть утра пробежкой в 3-4 километра, затем пять подходов по 30 раз на турнике. Далее он идёт домой и упражняется на ролике, и потом обязательный холодный душ.

— Уже и будильник не требуется. Каждый день, как по расписанию, сам встаю в шесть утра. На все занятия у меня уходит два часа. После холодного душа каждый раз будто заново родился. Живу с семьей, питаюсь как все. Никаких диет не придерживаюсь. Я вызываю жителей Актау посоревноваться со мной в упражнении на ролике. На кон можете ставить любые суммы, хотя мне кажется, больше 50 тысяч тенге никто не осмелится поставить. Кто пожелает сразиться со мной в этом упражнении — звоните, я буду только рад, — отмечает Жексен Аюпов.

По словам героя, вредных привычек у него нет. Всю жизнь Жексен Аюпов проработал шофером, сейчас работает на Жёлтом рынке. Напомним, видео, на котором мужчина показывает мастер-класс по упражнениям с роликом для пресса, появилось в сети. Автор видео предлагает молодежи «сразиться» с 60-летним мужчиной.