Обеспечивающий безопасность морских судов Протокол одобрен в Мажилисе

Проект закона «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» приняли депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный Протокол является адекватной реакцией мирного сообщества на пресечение незаконных актов судами. Протоколом расширяется перечень актов, классифицируемых как террористические, и определяются механизмы реагирования и оказания взаимной помощи при нападении на суда», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, в настоящее время участниками протокола являются свыше 40 государств.

«И, что особенно важно, практически все страны Черноморского и Балтийского регионов. Сейчас казахстанские торговые суда начинают активно осваивать маршруты до портов, расположенных в открытых морях. В 2017 году из порта Актау до портов Турции перевезено порядка 35 тысяч тонн генеральных грузов. В текущем году объемы перевозок будут увеличены в три раза», - проинформировал он.

Также глава ведомства добавил, что с этого года планируется начать перевозку негабаритного оборудования с Черного и Балтийского морей для строительства завода ТенгизШеврОйл (ТШО).

«При этом рост объемов перевозок способствует достигнутым договоренностям с Россией в рамках ЕАЭС, а введение упрощенного порядка транзитного прохода для казахстанских судов по внутренним водным путям России - это будет способствовать увеличению объемов перевозок», - заключил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова