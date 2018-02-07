На «Хоргосе» нашли бесхозные 54 коробки с микрофонами

Провоз микрофонов и медикаментов на казахстанско-китайской границе был пресечен казахстанскими пограничниками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК

Наряд пункта пропуска «Хоргос» при обходе территории обнаружил бесхозный груз – 54 коробки с микрофонами.

В этот же день был задержан гражданин Узбекистана, который следовал из Международного центра приграничного сотрудничества с лекарственными препаратами китайского производства, общим весом около 32 кг.

Проинформированы представители взаимодействующих органов.

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