Нигматулин: Нам необходимы подготовленные специалисты для отстаивания интересов в ЕАЭС

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина в ходе рассмотрения проекта закона о ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования специфических субсидий государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией поднят вопрос подготовки отечественных сотрудников, работающих в интеграционных организациях, сообщает Zakon.kz.

По словам Председателя Мажилиса, сейчас, к сожалению, нельзя сказать, что казахстанские чиновники могут в полной мере защищать права и законные интересы отечественных товаропроизводителей в рамках ЕАЭС.

Данная тема неоднократно поднималась и в депутатских запросах, и в многочисленных обращениях в Парламент от представителей отечественного бизнеса, и от отраслевых ассоциаций, представляющих бизнес.

В качестве примера Н.Нигматулин привел ситуацию, сложившуюся вокруг поставок казахстанского цемента в Россию. Согласно имеющимся данным в настоящее время российские производители беспрепятственно экспортируют в Казахстан около 700 тыс. тонн цемента в год, а казахстанские предприятия при поставках того же цемента в Россию испытывают серьёзные трудности.

По мнению Спикера Мажилиса, эта ситуация сложилась в связи с тем, что казахстанские представители в интеграционных органах своевременно не отреагировали на введение Россией новых стандартов и новых правил сертификации экспортируемого цемента, поставив тем самым отечественных производителей в невыгодные условия.

Обращаясь к министру национальной экономики, Н.Нигматулин обратил внимание на важность эффективного взаимодействия с соответствующими органами для своевременного внесения необходимых изменений в те или иные законы, в постановления Правительства.

- Для отстаивания отечественных интересов в рамках ЕАЭС необходимы подготовленные специалисты как в структурных подразделениях министерств, так и в межгосударственных интеграционных органах…Присутствия чиновника должно быть мало в малом и среднем бизнесе, и много - в отстаивании национальных интересов. Поэтому к специалистам уполномоченного органа, к нашим представителям в интеграционных структурах, в том числе, в Евразийском экономическом союзе должны предъявляться особые требования, - подчеркнул Н.Нигматулин.