Британские лорды возглавили новый суд в Казахстане

Судьи будут приезжать в Казахстан пять раз в год.

Одна из ведущих судебных фигур Великобритании, бывший главный судья Англии и Уэльса лорд Гарри Вульф был назначен главой нового экономического суда в Казахстане, который создан на базе Международного финансового центра Астаны. В нем помимо Гарри Вульфа будут работать еще 8 судей из Великобритании, передает Zakon.kz со ссылкой на газету The Times.

Издание отмечает, что подобные суды уже есть в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. «Это первый суд такого рода в Евразии», - сказал лорд Вульф.

Ранее сообщалось, что право МФЦА ориентируется на принципы, нормы и прецеденты права Англии и Уэльса и стандарты ведущих мировых финансовых центров. На территории МФЦА правосудие будет основано на английском праве.

«Это то, в чем они (прим. – казахстанцы) вообще не имеют опыта», - сказал Г. Вульф. - Это будет признаком независимости суда и его судей».

Отмечается, что Гарри Вульф был тесно связан с созданием суда в Дохе вместе с Кристофером Кэмпбеллом-Холтом, который был назначен секретарем нового суда в Астане.

«Идея схожа, но культура этих двух стран разная. Казахстан – это, прежде всего, мусульманская страна. Но это очень либеральная форма ислама, люди могут свободно практиковать все религии. Около 25 % населения составляют русские православные. Закон шариата не будет использоваться в судах», - говорит Вульф.

Это будет суд первого уровня и апелляционный суд, в котором лорд Вулф будет заседать периодически. Будет также ускоренная процедура рассмотрения мелких исков. В суде будут рассматриваться стандартные коммерческие и контрактные споры. Также будет создан новый Международный арбитражный центр, и его первым председателем станет королевский адвокат Барбара Дохманн (Barbara Dohmann).

Среди приглашенных из Британии судей и адвокатов сэр Робин Джейкоб (Robin Jacob), сэр Стивен Ричардс (Stephen Richards), сэр Джек Битсон (Jack Beatson), сэр Руперт Джексон (Rupert Jackson), королевский адвокат лорд Фолкс (Lord Faulks), королевский адвокат Эндрю Спинк (Andrew Spink), королевский адвокат Том Монтегю-Смит (Tom Montagu-Smith) и Патриция Эдвардс (Patricia Edwards). Битсон и Джексон займут свои должности после того, как уйдут в отставку из апелляционного суда, что произойдет в этом и следующем месяце, соответственно. Консультативный совет возглавит королевский адвокат Майкл Блэр (Michael Blair).

Судьи будут приезжать в Казахстан пять раз в год. Все они приведены к присяге на особой церемонии, и присяга эта напоминает ту, которую они принимали в Британии. У них будут мантии под цвет казахстанского флага — голубые с золотом.

Фото: thetimes.co.uk