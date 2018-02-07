Тенге незначительно укрепился
В обменниках доллар покупают/продают за 323,64-324,59 тенге, евро - за 400,18-402,77 тенге, рубль - за 5,68-5,73 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
В торгах приняли участие 16 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США составил 323,87 тенге за доллар, объем торгов – 19 400 тыс.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,7300 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.
В обменниках доллар покупают/продают за 323,64-324,59 тенге, евро - за 400,18-402,77 тенге, рубль - за 5,68-5,73 тенге.
Фото: Мой город
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