Олимпиада-2018: В Пхёнчхане подняли казахстанский флаг

Сегодня в олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония поднятия флага Казахстана, в которой принял участие президент Национального Олимпийского Комитета Тимур Кулибаев, спортсмены, а также прибывшие на Корейский полуостров члены казахстанской спортивной делегации, пишет Sports.kz.

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана завоевала 57 путевок на Олимпиаду. Из них 10 — в биатлоне, 3 — в фигурном катании, 12 — в шорт-треке, 12 — в конькобежном спорте, 7 — в лыжных гонках, 4 — в фристайл-могуле, 5 — в фристайл-акробатике, 2 — в горнолыжном спорте, 1 — в прыжках с трамплина, 1 — в лыжном спорте.

Напомним, XXIII Зимние Олимпийские Игры пройдут 9-25 февраля в городе Пхёнчхан, Южная Корея. В них, как ожидается, примут участие 2 900 спортсменов и официальных представителей из 95 государств.

Фото Sports.kz.