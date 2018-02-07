МОК намерен провести в Сенегале юношеские Олимпийские игры 2022 года

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести юношеские Олимпийские игры 2022 года на африканском континенте, наибольшие шансы принять соревнования имеет Сенегал. Об этом было объявлено во время 132-й сессии МОК, которая проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

Предложение о проведении в Африке юношеских Олимпийских игр 2022 года прозвучало от вице-президента МОК Угура Эрденера, который выступил с докладом о реформах турнира.

Президент МОК Томас Бах поддержал это предложение. "Пришло время Африки", - отметил он.

Летняя юношеская Олимпиада пройдет в октябре Буэнос- Айресе, перед ее началом пройдет сессия МОК, на которой будет выбрана столица следующих юношеских Игр.