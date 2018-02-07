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При реконструкции улиц в Алматы деревья не тронут

7 февраля 2018, 12:37

В дальнейшем будет представлен дендроплан.

Опубликованные для обсуждения проекты реконструкции ряда улиц и проспектов в Алматы отражают предложения по фасадам зданий и не затрагивают концепцию озеленения прилегающей территории, сообщает Zakon.kz.

В дальнейшем будет представлен дендроплан, то есть подробная схема озеленения, при этом все существующие зеленые насаждения на реконструируемых улицах будут сохранены.

Напомним, управление Архитектуры и Градостроительства города Алматы представило на своем сайте проекты реконструкции проспектов Назарбаева и Абая. Также планируется реконструкция проспекта Абылай Хана.


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