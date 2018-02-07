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Депутат прокомментировала поправки о статусе Елбасы в СБ РК

7 февраля 2018, 12:40

Мы его еще в работу не взяли как рабочая группа, он находится в парламенте, но рабочая группа пока еще не собиралась - И. Аронова.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК депутат Ирина Аронова, которая является секретарем профильного комитета, где должны будут рассматриваться поправки о статусе Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности РК, дала комментарий по данному документу, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пока он в работу не взят (законопроект о Совбезе РК), рабочая группа еще не собиралась. Основные пункты мы все обговорим на презентации. Мы его еще в работу не взяли как рабочая группа, он находится в парламенте, но рабочая группа пока еще не собиралась», - пояснила она.

При этом депутат отметила, что проект закона можно найти на портале Парламента.

«На портале можно найти. Мы еще не работали в комитете над этим законопроектом», - уточнила депутат.

В то же время насчет предположительных сроков внесения законопроекта И. Аронова сказала, что «пока неизвестно».

«Мы вам сообщим», - пообещала она.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: camonitor.kz


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